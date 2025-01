Sostenibilità, così nanotubi di carbonio ripuliscono le acque dagli ormoni steroidei

Leggi su Ildenaro.it

Grazie a un innovativo reattore elettrochimico a membrana a base didiè possibile ottenere un’efficiente filtraggio dell’acqua per eliminare glisteroidei. E’ quanto emerge da uno studio guidato dal Karlsruhe Institute of Technology (KIT) e pubblicato su Nature Communications. Glisteroidei sono tra i microinquinanti acquatici piu’ diffusi. Non possono essere ne’ rilevati ne’ rimossi con i metodi convenzionali di trattamento delle. L’ossidazione elettrochimica (EO) sta guadagnando riconoscimento come un approccio promettente per la loro rimozione; i sistemi EO sono costituiti da un anodo e un catodo collegati a una fonte di alimentazione esterna. L’energia elettrica agli elettrodi e’ variata (modulata) , portando all’ossidazione e alla degradazione degli inquinanti sulla superficie dell’anodo.