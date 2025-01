Oasport.it - Sinner-Popyrin in tv, Australian Open Opening Week: orario e dove vederlo in streaming

Jannikaffronterà Alexeinell’incontro che segnerà il suo debutto stagionale. Il numero 1 del mondo scenderà in campo martedì 7 gennaio (alle ore 06.00 italiane) per sfidare l’o sul cemento di Melbourne in quello che sarà un match di esibizione nell’ambito dellaing. Il fuoriclasse altoatesino scalderà così i muscoli dopo le sessioni di allenamento contro Cruz Hewitt, Stan Wawrinka e Frances Tiafoe.Sarà un test interessante per l’azzurro, che disputerà una partita a oltre un mese di distanza dalla vittoria in Coppa Davis. Il nostro portacolori si sta infatti preparando per gli, primo Slam della stagione in programma proprio a Melbourne dal 12 al 26 gennaio. Il detentore del trofeo valuterà la propria condizione in occasione di questo testa a testa e dell’esibizione di venerdì 10 gennaio contro il greco Stefanos Tsitsipas.