Roma-Lazio 2-0 | Ranieri fa cinque su cinque nei derby e si rimette in scia per l' Europa

5 gennaio 2025 - Due lampi giallorossi nel primo tempo e Claudiopuò festeggiare ancora una volta un successo nel. Labatte laper 2-0 nelno numero 184 della storia e regala al proprio allenatore il quinto successo in altrettante sfide nella stracittadina. La sblocca uno degli uomini più contestati della giallorossa, quel capitano Lorenzo Pellegrini anche in odore di mercato, poi ci pensa Saelemaekers a fissare il punteggio sul definitivo due a zero. I tre punti rimettono i giallorossi in piena corsa per l', mentre si ferma la corsa dei biancocelesti in zona scudetto. Primo tempoconferma in larga parte le anticipazioni della vigilia, ma fa una scelta coraggiosa, perché in trequarti, alle spalle di Dovbyk e al fianco di Dybala, torna tra i titolari capitan Pellegrini.