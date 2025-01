Laprimapagina.it - Pontinia. Frontale tra una Focus e una Lancia Y: morti un romeno e un’albanese

È di due vittime il bilancio delverificatosi lungo strada del Quartaccio ain provincia di Latina. Le vittime sono due cittadini stranieri, di cui al momento non sono state diffuse le esatte generalità.Si sono scontrate una FordStation Wagon e unaY, su cui viaggiava la donna, poi finita in un campo a causa dello scontro. L’uomo, 50 anni di nazionalità romena, a bordo della Ford, è deceduto sul posto. Inutili i soccorsi anche per la donna di origine albanese, cinquantenne anche lei, estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco. Nonostante i tentativi dei sanitari che l’avevano stabilizzata, è deceduta prima di essere trasportata all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. I rilievi dell’incidente sono stati affidati alla polizia locale che dovranno ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente mortale.