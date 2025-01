Oasport.it - Perché Fognini si è ritirato ad Adelaide: azzurro in lacrime, ansia per gli Australian Open

Comincia nel peggiore dei modi il 2025 di Fabio. Il tennista ligure è stato costretto al ritiro nel primo turno delle qualificazioni dell’ATP dicontro il francese Benjamin Bonzi. Il nativo di Arma di Taggia è uscito particolarmente dolorante dal campo, probabilmente a causa di un infortunio al piede sinistro ed ora cresce l’per la sua partecipazione agli.Questo potrebbe essere anche l’ultimo anno di carriera per, anche se non sono mai arrivate conferme dal ligure. Cominciarlo così è davvero devastante per, che era riuscito sul finire del 2024 a risalire la classifica ATP e garantirsi la presenza nel tabellone principale dello Slamo.si èad inizio primo set sul 40-40 del sesto game nel match contro il francese Benjamin Bonzi.