Non mi rivedo sindaco Osimo ha perso tanto

L’anno nuovo è iniziato e gli osimani dovranno tornare al voto. Il leader delle Liste civiche da sempre Dino Latini oggi si racconta. Sono stati mesi difficili per, come li ha vissuti? "Molto difficili e vissuti con grande amarezza. Al primo turno abbiamo raccolto l’80 per cento dei voti necessari per andare al ballottaggio e al secondo turno abbiamo contribuito con il 60 ma fin dall’inizio dell’amministrazione comunale siamo stati considerati un peso da eliminare quanto prima. Abbiamo proposto invano un accordo che riconoscesse la nostra esistenza. Niente da fare. Si voleva le nostre dimissioni, costasse anche che a rimetterci fosse, come poi è avvenuto con le dimissioni delvolute e perseguite da moderno piccolo Nerone". Cosa non ha funzionato? "E’ mancata la fame di voler effettivamente amministrare da parte di tutti coloro che non hanno fatto la gavetta come noi negli ultimi 10 anni, la voglia vera di voler stare insieme su un progetto di cambiamento della città, l’assenza di collegialità".