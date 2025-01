Quifinanza.it - Multe no vax, autonomia differenziata, Ucraina: tutti i dossieri 2025 del governo Meloni

Leggi su Quifinanza.it

Dopo la pausa natalizia, conclusasi con l’intensa e complessa discussione sulla legge di bilancio, il Parlamento si prepara a riprendere i lavori. La Camera si riunirà martedì 7 gennaio per esaminare alcuni disegni di legge di ratifica di trattati internazionali, mentre il Senato riprenderà il 8, a sole 24 ore dalla consueta conferenza stampa di fine anno della premier Giorgia, posticipata quest’anno al 9 gennaio.Via leai no vax, ma dove reperire i fondi?I due rami del Parlamento dovranno procedere alla conversione di quattro decreti legge, alcuni dei quali potrebbero suscitare tensioni tra le forze politiche. Tra questi, il “Milleproroghe”, in discussione al Senato, che prevede, tra le altre cose, l’annullamento delleper i “no vax”; nel gennaio 2022 ilDraghi aveva approvato un decreto che introduceva l’obbligo vaccinale contro il Covid-19, con una multa se non si rispetta questa norma.