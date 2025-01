Mistermovie.it - Mister Movie | Nicholas Galitzine svela dettagli sul film live-action di He-Man

, noto per il suo lavoro in Red, White & Royal Blue e The Idea of You, interpreterà He-Man nel nuovoMasters of the Universe, diretto da Travis Knight e prodotto da Amazon MGM Studios e Mattel. Il, in uscita il 5 giugno 2026, promette di offrire una rivisitazione fresca e innovativa rispetto alla serie animata originale degli anni ’80.He-Man torna al cinema:sul nuovoclass="wp-block-heading">In un’intervista a The Hollywood Reporter,ha spiegato che ilnon seguirà pedissequamente lo stile camp dell’originale He-Man and the Masters of the Universe. “La nostra versione è piuttosto diversa dall’animazione originale”, ha detto l’attore, sottolineando che il tono camp della serie era perfetto per il suo tempo, ma il nuovo approccio punta a un pubblico più ampio, combinando nostalgia per i fan storici e un’attrattiva per nuove generazioni.