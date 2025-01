Mistermovie.it - Mister Movie | Johnny Depp nel sequel Blow 2? Un Poster accende le speranze

Leggi su Mistermovie.it

I fan disono in fermento per le voci di un possibiledel celebre, il dramma poliziesco del 2001 basato sulla vita del trafficante di droga George Jung. Sebbene i rumor siano alimentati dae dettagli non confermati circolati online, la realizzazione di2 rimane una possibilità remota, anche se non del tutto esclusa.2: Unmai concretizzatoclass="wp-block-heading">, tratto dal libro del 1993 di Bruce Porter, raccontava l’ascesa e il declino di George Jung, legato al cartello di Medellín e a Pablo Escobar. Tuttavia, la pellicola non ha esplorato alcune vicende della vita di Jung, successivamente raccontate nel libro Heavy, scritto da Jung stesso durante il suo periodo in prigione.Nel 2015, la società Akula Films aveva manifestato interesse per un adattamento cinematografico di Heavy.