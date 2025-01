Lanazione.it - Metodiche dimagranti

Hugo Boss era lo stilista prediletto da Hitler. Erano sue le eleganti giacche marroni che il Fuhrer indossava nelle adunate e suoi erano i deliziosi tailleur di Eva Braun. Nel 1933, viene affidato al giovane Hugo il disegno e la produzione delle divise della Wermacht e delle SS, seguendo i dettami estetici del Fuhrer: divise agili per fisici magri e scattanti. Fu proprio in questo periodo che comparvero in Germania le prime anfetamine (Pervitin etc) distribuite a grosse dosi alle truppe. Esse davano un’immensa energia e toglievano completamente la fame permettendo così di avere un fisico asciutto. Testimone eccezionale di tutto ciò fu il capitano Otto Skorzeny, incaricato nel settembre del 1943 da Hitler di liberare il suo amico Mussolini, prigioniero sull’altipiano di Campo Imperatore. L’operazione doveva avvenire nel più assoluto silenzio; si decise quindi di usare gli Alianti, con un unico problema: Scorzeny, alto ed aitante, pesava più di cento chili (troppi per un aliante).