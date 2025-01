Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2025 in DIRETTA: duello Ljutic-Hector? Azzurre per svoltare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dellodi, tappa della Coppa del Mondo di scifemminile 2024/. In Slovenia va in scena il quinto appuntamento della stagione tra le porte strette, il primo del nuovo anno.Camille Rast arriva a questa gara da leader della classifica di specialità e seconda in quella generale. In questa stagione inla svizzera non è mai uscita dalle prime cinque con l’apice raggiunto con la vittoria di Killington. Per quanto si è visto nella gara di Semmering il ruolo di favorita spetta a Zrinka. In Austria la croata ha dominato le avversarie rifilando 1 secondo e 75 centesimi a Lena Duerr, al secondo podio in stagione tra le porte strette.