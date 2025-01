Oasport.it - LIVE Novara-Milano 3-2, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: la Igor la spunta al tiebreak

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CONEGLIANO-ROMA DIDALLE 16.0023.02 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata.23.00 Con questi due puntisale a quota 35 punti in classifica, mantenendosi a quattro lunghezze di distanza da Scandicci.invece perde un punto nei confronti della, rimanendo quarta con 32 punti all’attivo.22.57molto più fallosa dinel complesso. Le ragazze di coach Bernardi hanno concesso ben trentadue punti alle avversarie contro i ventitré errori delle piemontesi. Il premio di MVP va a Tatiana Tolok: la russa ha disputato un incontro da giocatrice di altissimollo – 26 punti conquistati – non risultando la miglior marcatrice dell’incontro per due lunghezze in favore di Paola Egonu.