Gqitalia.it - Le migliori Corvette di sempre, a partire dall'ultima arrivata: la ZR1 da oltre 1.000 CV

LaZR1 appena presentata sul mercato americano è una delle supercar più veloci del mondo ed è l'discendente di una stirpe di auto velocissime. La prima, infatti, è nata nel 1953 ed èstata declinata in diverse versioni, sia per quanto riguarda la carrozzeria (coupé o cabriolet) che le prestazioni, più o meno orientate al granturismo o alla guida sportiva. La generazione attuale diè la ottava, si identifica come C8 ed è uscita nel 2020 con una gamma piuttosto articolata.chevroletzr1 C8Press Office ChevroletMa la variante più potente, la ZR1 appunto, non era ancora stata presentata. I suoi numeri sono impressionanti: il motore V8 da 5,5 litri bi-turbo eroga 1.078 CV che vengono scaricati sulle sole ruote posteriori da un cambio a 8 rapporti per una punta massima di 375 km/h.