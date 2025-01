Panorama.it - Cuciniamo insieme: cotechino in crosta

Anno nuovo, ma avanzi in cucina. Cominciamo con una ricetta che potrebbe essere anche di riuso o comunque che favorisce il portare a tavola una pietanza gustosa in una veste un po’ insolita. Ci siamo ispirati a un classico della cucina friulana: muset e brovada che a quelle latitudini è un classico natalizio. Questa è una versione semplificata, ma efficace per ottimizzare un gadget che non manca mai nei cesti di leccornie e che sicuramente avete servito con le lenticchie a San Silvestro: sua maestà il. Magari, se ne è avanzato, ecco come riusarlo!Ingredienti - Un(prendete i precotti altrimenti mettete in conto due ore di bollitura), 250 gr di cavolo cappuccio, una cipolla bianca, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, una confezione di pasta sfoglia, un uovo, un cucchiaio di semi di papavero o sesamo, un mezzo bicchiere di vino bianco (facoltativo) sale e pepe q.