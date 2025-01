Golssip.it - Cossato: “Calcio falso, ora giro il mondo in camper con il mio cane Bonnie. Ed è bellissimo”

Mollare tutto e viaggiare ilinin compagnia del proprio. Un sogno di molti, un sogno che è riuscito a realizzare Federico, oggi 52 anni. A tanti appassionati diil nome non risulterà nuovo:, infatti, è l'ex attaccante del Chievo Verona di Del Neri, uno degli ultimi miracoli del nostro, capace di arrivare in Champions League nei primi anni del secolo. Per lui, 249 presenze e segnando 49 gol. Dopo una vita passata nelha deciso di intraprendere questo viaggio in cui sta riscoprendo la vera essenza della vita. Ecco le sue parole in un'intervista a L'Arena di Verona: "Dopo anni vissuti in unche definirei, dove tutto ruota attorno alle apparenze, alle regole e alle aspettative, ho sentito il bisogno di cambiare. Mi sono reso conto che non volevo più vivere seguendo schemi predefiniti.