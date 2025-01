Coppa del Mondo di Freestyle Tabanelli non si ferma più | l’Azzurra è seconda nel Big Air in Austria

Leggi su Ilfaroonline.it

E’ una stagione straordinaria per Flora. Dopo aver ottenuto ottimi piazzamenti tra le migliori, al traguardo, a Chur in Svizzera e a Pechino in Cina,prosegue la striscia positiva di risultati nelladeldel.Nella terza tappa del circuito iridato, l’atleta milanese ha staccato il secondo posto e lo ha fatto a Klagenfurt (). E’ salita sul secondo gradino del podio, conquistando il terzo podio stagionale e il quinto della carriera.Un Big Air bellissimo per l’atleta tricolore.nella fase preliminare, ha ottenuto la finale e tra le migliori otto, terminando la gara con il punteggio di 170.20. E’ stato decisivo l’esito della Terza Run in programma, dove la campionessa olimpica giovanile di Gangwon 2024 ha avuto il risultato di 79.20. Sommato al 91.