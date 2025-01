Formiche.net - Attacchi cyber e non solo. Tutti i numeri del rapporto 2024 della Polizia Postale

Il reportè il primo, guidata da Ivano Gabrielli, da quando è entrata nella Direzione centrale per lascientifica e la sicurezza cibernetica. Grazie a una rete di 100 uffici territoriali coordinati e al supporto di strutture specializzate come il Cnaipic (Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche) e il Cncpo (Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online), sono stati significativi i progressi nella protezione dei cittadini, delle imprese e delle infrastrutture strategiche del Paese, si legge nella relazione.Quanto al contrasto alla pedopornografia online, laha coordinato neloltre 2.800 indagini, con 1.000 perquisizioni, 144 arresti e più di 1.000 denunce. Particolare attenzione è stata rivolta all’adescamento di minori, con l’analisi di oltre 42.