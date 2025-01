Lanazione.it - Valdichiana Village: partenza sprint per i saldi invernali

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, gennaio 2025 –per iTrend d'acquisto chiari e scelte mirate nei 140 punti vendita del villaggio del gruppo Land of Fashions I2025 sono ufficialmente iniziati a, parte della prestigiosa collezione dei cinque villaggi Land Of Fashions e il debutto è stato segnato da un grande afflusso di visitatori. Già dalla prima giornate, migliaia di visitatori hanno affollato gli oltre 140 punti vendita per approfittare degli sconti praticati fino al 50% sul prezzo outlet, in cerca di occasioni imperdibili tra capi di qualità e rinomati marchi. Anche se per un bilancio più puntuale è necessario attendere le prossime settimane, quando i dati saranno consolidati, traspare soddisfazione e fiducia: “Questa affluenza – fanno sapere dalla direzione – conferma la continua attrattiva di, capace di proporre un'offerta commerciale in costante rinnovo e tante opportunità d'acquisto di qualità, in un ambiente confortevole, raffinato e ricco di servizi”.