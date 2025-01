Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza sul lavoro: "Giovani più sensibili"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sul, ihanno una consapevolezza piuttosto diffusa sulla materia e possiedono anche nozioni di base sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ma ci sono tuttavia delle importanti lacune da colmare. A dirlo è una survey realizzata da Zani Work, che a novembre ha fatto un piccolo tour fra le scuole superiori della Romagna perzzare gli studenti sull’importanza di una corretta informazione in materia disule di prevenzione dei rischi. Nello specifico l’azienda cesenate ha incontrato le classi di due licei (Monti di Cesena e Valgimigli di Rimini) e due istituti (Ruffilli di Forlì e Ipsia di Lugo) per presentare la sua campagna ‘Siamo Tutti Zani e Salvi’ e per inquadrare il fenomeno a livello locale, coinvolgendo iin un questionario volto a rilevare il loro grado di conoscenza sul problema e su come prevenirlo.