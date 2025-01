Ilgiorno.it - Restyling di piazza Visconti. Parte la seconda fase dei lavori

Il cantiere per la rigenerazione dicoinvolge via Porta Ronca, da metà gennaio cambia la viabilità per chi proviene da via De Amicis: senso di marcia invertito. Il cantiere per la rigenerazione dientra nella2, che coinvolge il tratto finale di via Porta Ronca e avrà una durata prevista di quattro mesi. A partire da metà gennaio, verrà definito un nuovo assetto viabilistico. I residenti, che abitualmente accedono a passi carrai che conducono alle corti interne, potranno continuare a raggiungere le loro proprietà con percorsi dedicati. Verranno avvisati per tempo, quando sarà necessario interdire per un paio di settimane l’accesso per eseguire le lavorazioni necessarie. Incontri fra l’amministrazione comunale, i residenti e i commercianti sono già previsti nei primi giorni dopo l’Epifania, per informare tutti al meglio.