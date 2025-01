Iltempo.it - "Neve a bassa quota". MeteoGiuliacci: dove e quando arriva

Leggi su Iltempo.it

Nei prossimi giorni è in arrivo una forte perturbazione che porterà freddo eanche a. Ne parlano gli esperti del sito.it che elencano le regioniè previstaanche a. Il periodo peggiore inizierà il 10 gennaio e durerà fino al 13 gennaio. "Tra il 10 e il 13 di gennaio - scrivono gli esperti del sito- gelide correnti polari irromperanno sull'Italia e favoriranno la formazione di un vortice dipressione che, posizionato sul Meridione, richiamerà sulla nostra Penisola venti molto freddi dai Balcani. nevicate, a tratti anche a quote molto basse, su Emilia, Romagna, Marche, Abruzzo e Molise; ma, sebbene meno copiosa e meno insistente, lacadrà anche sulle zone interne di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e, più giù, persino in Sicilia".