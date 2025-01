Inter-news.it - Nainggolan: «Inter? Sarei rimasto a Roma! Fecero il doppio gioco»

Nel corso di una lungavista a Retesport, Radjaè tornato a parlare della cessione all’e del suo percorso alla. CESSIONE – Radja, ex centrocampista di, nel corso di un’vista a Retesport durante ‘1927’, è tornato a parlare del suo passaggio all’. Queste le parole del belga: «Cessione all’? Monchi all’epoca fece il. Io mi sentivo uno dei capitani e lui mi faceva sentire importante ma alle spalle mi stava vendendo. Io non me nemai andato via ma per me l’essere uomo è più importante di ogni altra cosa. Avessi saputo che avrebbe lasciato il club dopo 6 mesianche perchè avevo 3 anni di contratto. Monchi voleva vincere allamandando via tutti i calciatori presi da Sabatini».Fonte: Retesport-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «il»)©-News.