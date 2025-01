Ilrestodelcarlino.it - Muore a soli 28 anni Riccardo ‘Ricky’ Bartoli stroncato da una malattia. Sognava di fare il deejay

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È deceduto a28di età, per una grave. Una scomparsa prematura che ha destato un vastissimo cordoglio, in particolare a Novellara, dove viveva, detto "Ricky". La notizia della sua morte ha destato incredulità e tristezza nei suoi tanti amici e conoscenti. Lascia nel lutto la madre Federica, il padre Mirco (imprenditore, titolare di una azienda del settore elettrico con sede nella zona industriale a Novellara), il fratello Matteo, la figlia Sophie, parenti e amici. Sarà possibile dare un ultimo saluto aalla Casa funeraria Croce verde a Reggio, oggi dalle 8 alle 19 e domani dalle 8 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30. L’addio, invece, è previsto in forma privata. Tra i ricordi affidati al web e in particolare sui social, anche il pensiero dell’ex assessore Youssef Salmi, in carica con delega ai giovani qualche tempo fa: "Mi ricordo di lui alle prime feste organizzate al Sunday party al centro polivalente, quando era ancora giovanissimo.