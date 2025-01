Leggi su Ilfaroonline.it

PrevisioniItaliaLa situazione. Al Nord schiarite al Nordovest, inizialmente nuvoloso altrove con qualche pioggia su basso Friuli VG, est Veneto, Emilia orientale e Romagna, anche a carattere di rovescio su quest’ultimo settore; fenomeni in attenuazione in giornata con schiarite sul Triveneto e addensamenti che permarranno fino a sera sulla Romagna, ma con fenomeni in esaurimento. Al Centro nuvoloso sulle regioni tirreniche con piogge e rovesci più frequenti in Toscana, fenomeni in intensificazione dal pomeriggio sulle Marche e sull’Umbria, entro sera anche in Abruzzo; contemporaneo esaurimento dei fenomeni sulle regioni tirreniche con schiarite a partire dalla Toscana. Neve sull’Appennino dai 1300/1500m. Al Sud peggioramento in Campania con piogge in intensificazione e in estensione entro sera a Puglia, Basilicata e alta Calabria; sole prevalente su bassa Calabria e Sicilia.