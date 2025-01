Formiche.net - Mercati e Pnrr, le sfide di Meloni e Giorgetti che l’Italia può vincere

Il 2024 è ormai alle spalle. Un anno, per stessa ammissione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, decisamente complesso, ma che persi è concluso decisamente bene, almeno sul fronte dele dei. Sul primo versante, Roma ha portato a casa la sesta rata del Piano, chiedendo collateralmente, l’erogazione della settima. Sul secondo aspetto, gli investitori hanno continuato a sorridere allo Stivale, mantenendo lo spread tra Btp e Bund tedeschi ancora decisamente basso, sotto i 120 punti base. Complesso, però, sarà anche il 2025, che si preannuncia ricco di partite delicate per il governo di Giorgia, giunto ormai al terzo anno di attività.E qui vanno chiamati in causa ancora una volta i. Quest’anno non solo torneranno in vigore le vecchie regole del Patto di stabilità, rimettendo i conti italiani sotto una certa pressione, certo lontana anni luce da quella dei tempi dell’austerity, pre-pandemia.