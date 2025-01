Ilgiorno.it - L’omicidio alla festa. Matias resta in carcere: "Abbiamo avuto paura. Non volevo ucciderlo"

Rimarrà inPascual, il 19enne barista italoargentino di Prevalle che la notte di Capodanno ha ucciso con una coltellata Roberto Comelli, 42 anni, che aveva tentato di “imbucarsi“ a unaprivata nella sala civica del centro anziani di Provaglio d’Iseo. Ieri il giovane è comparso davanti al gip neldi Bergamo, dove è recluso dnotte tra l’1 e il 2 gennaio, per l’interrogatorio di convalida del fermo. Dopo avere ascoltato la sua versione, il giudice ha convalidato la misura e disposto la custodia cautelare nella forma più stringente, ovvero la permanenza in cella. In Italia da quando era bambino, dipendente del bar Lovely di Prevalle, incensurato, il giovane ha ripetuto al giudice quando già aveva dichiarato ai carabinieri e al magistrato la sera di Capodanno. "L’ho colpito con il coltello perché quell’uomo mi faceva, ci minacciava.