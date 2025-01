Calciomercato.it - Lazio, a Formello pieno d’amore con oltre 6000 tifosi: Baroni acclamato | VIDEO CM.IT

Allenamento a porte aperte per la squadra dialla vigilia del derby della Capitale: migliaia diincitano i biancocelestia poco più di 24 ore dal derby della capitale. Laha aperto le porte del centro sportivo e del campo Mirko Fersini abiancocelesti, che hanno voluto dare l’abbraccio alla squadra di Marco.– Calciomercato.it???INVASIONE LAZIALE AL FERSINI??##Roma#Derbydellacapitale #Derby@calciomercatoit pic.twitter.com/wGUnqRpGUR— Francesco Iucca (@francescoiucca) January 4, 2025Un’ondata d’affetto incredibile, con l’appuntamento per l’inizio della seduta ma già più di due ore prima via di Santa Cornelia era invasa letteralmente dailaziali. Spalti gremiti, campo accerchiato: “Senza paura ragazzi, la Nord vi guarda le spalle!”, recita lo striscione esposto dalla curva.