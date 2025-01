Puntomagazine.it - Inquinamento Acerra: scatta l’interrogazione ai Ministri della Salute e dell’Ambiente

Leggi su Puntomagazine.it

. La deputata M5S Auriemma, nelle prossime ore, depositeràaiper risposte e soluzioni immediateDal nostro ingresso in Consiglio Comunale nel 2017, come Movimento 5 Stelle di, abbiamo sempre chiesto con forza uno studio approfondito sull’atmosferico del nostro territorio. Ogni anno, con responsabilità e chiarezza, abbiamo presentato emendamenti al bilancio per finanziare analisi sulle polveri sottili e individuare le fonti di. Ogni anno, puntualmente, le amministrazioni Lettieri&Co. li hanno bocciati.Anche nell’ultimo bilancio abbiamo riproposto la stessa richiesta per tramite del nostro consigliere Francesco Affinito, insieme a un’interpellanza specifica sugli sforamenti atmosferici di fine 2024. Risultato? Bocciati e ignorati.