Anticipazionitv.it - Grande Fratello, la regia smette di riprendere Helena Prestes: il vero motivo

Leggi su Anticipazionitv.it

La lite trae Jessica Morlacchi ha avuto forti conseguenze. Ilnon ha potuto fare a meno di prendere dei provvedimenti immediati in casa per evitare altri gravi episodi. I telespettatori hanno notato che la modella brasiliana è sparita dalla diretta streaming dopo lo scontro avuto con Jessica. Tutto ciò ha alimentato dubbi e sospetti su un possibile allontanamento della gieffina dalla casa. La verità sarebbe però un’altra: scopriamola insieme.e Jessica: un diverbio che degeneraLa tensione trae Jessica Morlacchi si è accesa a causa di provocazioni reciproche. Jessica, con tono arrogante, ha iniziato a chiamare“imbecille”, ignorando i richiami della coinquilina. Nel frattempo, seduta in cucina, continuava a mordicchiare un cracker con ostentata indifferenza.