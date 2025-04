Amalfi la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare in diretta su Rai2 il 18 maggio

Amalfi, 29 APRILE 2025 – La Regata delle Antiche Repubbliche Marinare d’Italia torna a tingere di storia, sport e spettacolo la Costiera Amalfitana. Domenica 18 maggio 2025, per la sua 70esima edizione, l’atteso Palio Remiero sarà trasmesso in diretta su Rai2, con copertura a cura del Tg2 dalle ore 12.00 alle 12.50. L’orario della gara è stato anticipato alle 12.30 per evitare la sovrapposizione con le finali degli Internazionali di Tennis di Roma e una tappa del Giro d’Italia, previsti nel pomeriggio dello stesso giorno. La comunicazione ufficiale è giunta al Sindaco di Amalfi, Daniele Milano, da parte dell’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, con una nota inviata direttamente a Palazzo di città. La decisione è stata condivisa con il Comitato Generale della Regata A.R.M.I., che da sempre cura con rigore l’organizzazione dell’evento. 🔗 Primacampania.it - Amalfi, la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare in diretta su Rai2 il 18 maggio , 29 APRILE 2025 – Lad’Italia torna a tingere di storia, sport e spettacolo la Costieratana. Domenica 182025, per la sua 70esima edizione, l’atteso Palio Remiero sarà trasmesso insu, con copertura a cura del Tg2 dalle ore 12.00 alle 12.50. L’orario della gara è stato anticipato alle 12.30 per evitare la sovrapposizione con le finali degli Internazionali di Tennis di Roma e una tappa del Giro d’Italia, previsti nel pomeriggio dello stesso giorno. La comunicazione ufficiale è giunta al Sindaco di, Daniele Milano, da parte dell’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, con una nota inviatamente a Palazzo di città. La decisione è stata condivisa con il Comitato Generale dellaA.R.M.I., che da sempre cura con rigore l’organizzazione dell’evento. 🔗 Primacampania.it

