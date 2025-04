Napoli sorpreso a fare il parcheggiatore abusivo dopo sospensione dal carcere | arrestato

Napoli, sorpreso a fare il parcheggiatore abusivo dopo sospensione dal carcere: arrestato. Sanzionati anche due venditori ambulanti. Sequestrata la merce.

Napoli, controlli a tappeto in piazza Bellini: 18enne sorpreso con droga e coltelli - Controlli a tappeto in piazza Bellini, nel cuore della movida partenopea. Nel pomeriggio di venerdì la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne napoletano con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e, altresì, denuciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Napoli, controlli a tappeto in piazza […] L'articolo Napoli, controlli a tappeto in piazza Bellini: 18enne sorpreso con droga e coltelli sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Capello: «il Napoli è una squadra compatta, che sa difendere e in Italia è la base per fare punti» - Capello: «il Napoli è una squadra compatta, che sa difendere e in Italia è la base per fare punti» Fabio Capello commenta per la Gazzetta dello Sport la partita Juventus-Inter 1-0 e parla anche del Napoli. «Nel calcio c’è una vecchia regola: se non ne approfitti quando hai le occasioni, poi paghi…». Rammarico Inter, dunque?«Direi di sì. Nel primo tempo la Juve ha concesso molto in fase difensiva e la squadra di Inzaghi ha avuto tante opportunità, colpendo un palo con Dumfries e fallendo soprattutto con Lautaro almeno una o due palle gol clamorose. 🔗ilnapolista.it

Radio Goal – Napoli squadra duttile con tante soluzioni, Conte abituato a fare i capolavori - Padovano, Zazzaroni, Iachini, Tacchinardi, Marangon, Causio, Bruscolotti e Bianchi sono intervenuti a Radio Goal trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempoNapoli.Com: Michele Padovano, ex calciatore, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Raspadori in appoggio a Lukaku mi è piaciuto molto. 🔗terzotemponapoli.com

Movida a Napoli, controlli sul territorio: fermato 16enne armato e denunciato parcheggiatore abusivo - Freno alla movida violenta con i controlli dei carabinieri nel centro storico di Napoli, nelle zone più frequentate dalla movida giovanile e dai turisti. Un 16enne è ... 🔗msn.com

Parcheggiatori abusivi, controlli a tappeto: la polizia ne scopre e denuncia cinque - Cinque persone sono state denunciate dalla polizia perché sorprese nuovamente a svolgere l’attività illecita di parcheggiatore abusivo durante un servizio straordinario di controllo del ... 🔗napolitoday.it

Napoli, si rifiuta di pagare il parcheggiatore abusivo: gli distrugge il finestrino dell'auto - Nuovo caso di vandalismo ad Agnano a Napoli causato da un parcheggiatore abusivo ... fuori al Duel ad #Agnano ma al mio ritorno la brutta sorpresa...» ha scritto raccontando lo spiacevole ... 🔗msn.com