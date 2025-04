Cina incendio in un ristorante | 22 morti

morti e 3 feriti in Cina il bilancio di un incendio scoppiato in un ristorante a Liaoyang, nella provincia di Liaoning. Lo riferisce l’agenzia di stampa di Stato cinese Xinhua. Le fiamme sono divampate alle 12.25 ora locale. Il presidente cinese, Xi Jinping, ha chiesto di scoprire al più presto le cause del rogo e di perseguire seriamente i responsabili. Le immagini del rogo mostrano fiamme fuoriuscire da finestre e porte dell’edificio di pochi piani. Alcune ore dopo la diffusione della notizia dell’incendio, l’ufficio provinciale di radio e televisione ha fatto sapere che le fiamme erano state domate e le ricerche dei sopravvissuti sono terminate.Come di consueto in Cina, non sono state fornite informazioni sulla possibile causa. È stato tuttavia reso noto un lungo elenco di politici regionali intervenuti, a partire dal governatore, con la promessa di fare piena luce sulla tragedia e punire severamente i responsabili. 🔗 Lapresse.it - Cina, incendio in un ristorante: 22 morti È di almeno 22e 3 feriti inil bilancio di unscoppiato in una Liaoyang, nella provincia di Liaoning. Lo riferisce l’agenzia di stampa di Stato cinese Xinhua. Le fiamme sono divampate alle 12.25 ora locale. Il presidente cinese, Xi Jinping, ha chiesto di scoprire al più presto le cause del rogo e di perseguire seriamente i responsabili. Le immagini del rogo mostrano fiamme fuoriuscire da finestre e porte dell’edificio di pochi piani. Alcune ore dopo la diffusione della notizia dell’, l’ufficio provinciale di radio e televisione ha fatto sapere che le fiamme erano state domate e le ricerche dei sopravvissuti sono terminate.Come di consueto in, non sono state fornite informazioni sulla possibile causa. È stato tuttavia reso noto un lungo elenco di politici regionali intervenuti, a partire dal governatore, con la promessa di fare piena luce sulla tragedia e punire severamente i responsabili. 🔗 Lapresse.it

