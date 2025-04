La Fiera distribuisce gli utili alla partecipata Rimini Congressi un tesoretto da 31 milioni di euro

Rimini, martedì (29 aprile), l'assemblea degli azionisti di Italian Exhibition Group. All'evento, il primo in presenza dopo gli anni del Covid, hanno voluto essere presenti i sindaci di Rimini e Vicenza. Oltre al bilancio 2024, gli azionisti riuniti in assemblea hanno deliberato la. 🔗 Riminitoday.it - La Fiera distribuisce gli utili, alla partecipata Rimini Congressi un "tesoretto" da 3,1 milioni di euro Si è tenuta a, martedì (29 aprile), l'assemblea degli azionisti di Italian Exhibition Group. All'evento, il primo in presenza dopo gli anni del Covid, hanno voluto essere presenti i sindaci die Vicenza. Oltre al bilancio 2024, gli azionisti riuniti in assemblea hanno deliberato la. 🔗 Riminitoday.it

Torna la fiera di Pasqua, ecco le date dei mercatini - La fiera di Pasqua torna quest'anno da giovedì 17 aprile sino a lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta. Le oltre 150 bancarelle verranno posizionate come di consueto lungo il perimetro al di sotto delle mura storiche di Como, in viale Varese e in viale Cattaneo. Quest'anno il mercatino pasquale... 🔗quicomo.it

Dal 19 aprile la Fiera dei librai: tante novità e un ricco calendario di incontri - LA MANIFESTAZIONE. Nuove collaborazioni, un ricco programma, due Fuori Fiera e tantissimi ospiti per uno degli appuntamenti più attesi della cultura bergamasca. Dal 19 aprile al 4 maggio sul Sentierone a Bergamo la Fiera dei Librai che propone questo claim per l’edizione 2025: «Lasciati portare lontano». 🔗ecodibergamo.it

Eventi e curiosità. Tante cose da fare e da vedere in fiera - VerdeMura, tanti eventi e curiosità. Ecco un utile vademcum delle cose da fare e da vedere in questi due giorni di fiera. Giardino roccioso. Al vivaio "Plantula Bio" Il giardino roccioso, espressione di un giardinaggio che vuole piante per ambienti estremi assolati e con poco acqua, divenuto a causa delle nuove condizioni climatiche, un modello cui ispirarsi. Piante resistenti al caldo, con fabbisogni idrici contenuti, tenaci, quasi ostinate, longeve e a bassa manutenzione. 🔗lanazione.it

