Perde il controllo dello scooter sul Ponte dei Granili | grave un 54enne

grave incidente stradale nella serata di ieri, lunedì 28 aprile, intorno alle 18:30, nella zona industriale. Un uomo di 54 anni, residente a Torre Annunziata, stava percorrendo il Ponte dei Granili in direzione Napoli a bordo di uno scooter Piaggio Beverly, quando, all’altezza del civico 25, ha. 🔗 Napolitoday.it - Perde il controllo dello scooter sul Ponte dei Granili: grave un 54enne incidente stradale nella serata di ieri, lunedì 28 aprile, intorno alle 18:30, nella zona industriale. Un uomo di 54 anni, residente a Torre Annunziata, stava percorrendo ildeiin direzione Napoli a bordo di unoPiaggio Beverly, quando, all’altezza del civico 25, ha. 🔗 Napolitoday.it

