Parcheggiatore abusivo arrestato per lesioni | operava nei pressi del Maschio Angioino

arrestato un cittadino straniero destinatario di un provvedimento di revoca della sospensione della carcerazione. L’uomo, sorpreso mentre svolgeva l’attività di Parcheggiatore abusivo nei pressi del Maschio Angioino, aveva una condanna a. 🔗 Napolitoday.it - Parcheggiatore abusivo arrestato per lesioni: operava nei pressi del Maschio Angioino Gli agenti del reparto I.A.E.S. della Polizia locale hannoun cittadino straniero destinatario di un provvedimento di revoca della sospensione della carcerazione. L’uomo, sorpreso mentre svolgeva l’attività dineidel, aveva una condanna a. 🔗 Napolitoday.it

Su altri siti se ne discute

Napoli, parcheggiatore abusivo picchia un vigile urbano davanti al Santobono: arrestato - Un'operazione di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi diventa una vera e propria aggressione contro i vigili urbani, tra lo sconcerto e la paura dei passanti ieri pomeriggio davanti... 🔗ilmattino.it

Napoli, parcheggiatore abusivo prende a calci vigile urbano al petto: arrestato - L'uomo, originario di Quarto, risponderà dell'aggressione in un giudizio per direttissima L'articolo Napoli, parcheggiatore abusivo prende a calci vigile urbano al petto: arrestato sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Napoli: va a trovare la figlia malata, pestato da un parcheggiatore abusivo. 55enne arrestato dai Carabinieri - Aggredito da un parcheggiatore abusivo mentre visita la figlia in ospedale: arrestato 55enne Il paradosso della storia che racconteremo è nel contesto. Un padre sta vivendo l’angoscia del ricovero della figlia neonata in un reparto dell’Ospedale Santobono. E, oltre al dramma familiare, l’uomo è costretto ad affrontare anche la prepotenza di un parcheggiatore abusivo. E’ sera e il papà arriva in scooter davanti al presidio pediatrico più grande del sud Italia. 🔗puntomagazine.it

Su questo argomento da altre fonti

Parcheggiatore abusivo arrestato per lesioni: operava nei pressi del Maschio Angioino; In carcere parcheggiatore abusivo degli chalet di Mergellina: rapina, tentata estorsione e lesioni; Sorpreso mentre cerca di rubare un'auto in Bolognina: arrestato un 37enne | VIDEO; Napoli, arrestato parcheggiatore abusivo degli chalet di Mergellina: è accusato di estorsione e rapina. 🔗Ne parlano su altre fonti

Condannato per lesioni gravi faceva il parcheggiatore abusivo a Napoli - Aveva una condanna ad un anno ed otto mesi per lesioni personali gravi ma faceva il parcheggiatore abusivo nei pressi del Maschio Angioino. Gli agenti della Polizia locale lo hanno ... 🔗ilmattino.it

Massafra, parcheggiatore abusivo minaccia gli automobilisti: arrestato 53enne dai Carabinieri - L'uomo operava nel parcheggio gratuito dell’ospedale “M. Pagliari”: avrebbe chiesto denaro con minacce e intimidazioni. Decisiva la segnalazione di una cittadina al 112 ... 🔗trmtv.it

Riviera di Chiaia, parcheggiatore abusivo rapina un automobilista: arrestato - Ieri sera la polizia ha arrestato per rapina un 55enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici. In particolare, gli agenti del commissariato San Ferdinando, durante il servizio di ... 🔗ilmattino.it