L' occupazione come alleanza sociale al centro del Primo maggio della Diocesi

"Il lavoro, un'alleanza sociale generatrice di speranza". Sarà questo il tema della prossima festa diocesana dei lavoratori che si svolgerà il Primo maggio nella ricorrenza liturgica di san Giuseppe lavoratore presso la parrocchia dedicata del quartiere Doro (via Panetti 3).

