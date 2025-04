Gli ordini esecutivi lo scontro con Zelensky la voglia di Groenlandia e tanto altro I primi 100 giorni del nuovo Trump – Video

Groenlandia alla ridenominazione del Golfo del Messico in Golfo d’America, dal surreale Video AI sul futuro di Gaza allo scontro con Volodymyr Zelensky nello Studio Ovale, passando per la guerra dei dazi e le deportazioni di migranti in catene. Sono passati 100 giorni da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca e, per dirla con le parole del New York Times, «non ci sono mai stati cento giorni così». Nelle prime settimane del suo secondo mandato, il presidente repubblicano si è mosso con una velocità e una vis polemica ancora più dirompente di quanto avvenne nel 2016.Il record di ordini esecutiviDa quando è tornato a Washington, Trump ha ordinato un numero record di ordini esecutivi e ha annunciato riforme che, se approvate, stravolgerebbero la politica americana. 🔗 Dalle mire imperialistiche sullaalla ridenominazione del Golfo del Messico in Golfo d’America, dal surrealeAI sul futuro di Gaza allocon Volodymyrnello Studio Ovale, passando per la guerra dei dazi e le deportazioni di migranti in catene. Sono passati 100da quando Donaldè tornato alla Casa Bianca e, per dirla con le parole del New York Times, «non ci sono mai stati centocosì». Nelle prime settimane del suo secondo mandato, il presidente repubblicano si è mosso con una velocità e una vis polemica ancora più dirompente di quanto avvenne nel 2016.Il record diDa quando è tornato a Washington,ha ordinato un numero record die ha annunciato riforme che, se approvate, stravolgerebbero la politica americana. 🔗 Open.online

Cosa riportano altre fonti

Usa, Trump firma ordini esecutivi per dazi reciproci: “Tassa di base del 10% su importazioni da tutti i Paesi” - VIDEO - La firma degli ordini esecutivi relativi alle tariffe imposte dal presidente americano Il presidente americano Donald Trump firma gli ordini esecutivi per i dazi reciproci. Il tycoon ha deciso di imporre una tassa base del 10% sui prodotti importati dall'estero, e poi al 20% per l'Ue, al 25% 🔗ilgiornaleditalia.it

Scontro liberatorio Trump-Zelensky: finalmente una rottura della narrazione noiosa sulla guerra - Dopo anni in cui Volodymyr Zelensky è stato beatificato in ogni luogo del mondo, alla Casa Bianca è andato in scena uno scontro liberatorio con Donald Trump. “Ci voleva qualcuno che rompesse una narrazione noiosa sulla guerra tra Ucraina e Russia, così non sarebbe finita”, l'analisi del direttore Tommaso Cerno dopo la lite nello Studio Ovale tra i due presidenti. 🔗iltempo.it

Scontro Trump a Zelensky: “Senza armi Usa guerra finiva in due settimane” - “Il tuo Paese ha un grosso problema. Voi non state vincendo la guerra, avete la possibilità di vincerla grazie a noi”. Così il presidente americano Donald Trump al leader ucraino Volodymyr Zelensky durante lo scontro nello Studio Ovale della Casa Bianca. “Senza le armi americane la guerra sarebbe finita in due settimane”, ha detto detto ancora il Tycoon. 🔗lapresse.it

Se ne parla anche su altri siti

Gli ordini esecutivi, lo scontro con Zelensky, la voglia di Groenlandia e tanto altro. I primi 100 giorni del nuovo Trump - Video; Trump: Zelensky è un dittatore senza elezioni. Kiev: «Nessuno ci può costringere alla resa». Macron a Washington; Media: Trump sospende gli aiuti militari a Kiev. L'accordo sulle terre rare non è più sul tavolo - La Casa Bianca conferma: Stop agli aiuti a Kiev per trovare una soluzione alla guerra; Per il ras americano Ucraina ed Europa sono solo comparse. 🔗Approfondimenti da altre fonti

La scelta tattica di Zelensky sulla Crimea, l'analisi di Dario Fabbri - Zelensky ha fatto una precisa scelta tattica: "Putin uomo di pace? E allora sai che c'è? Io apr o ai negoziati così il problema arriva da Mosca. Perché gli americani stanno offrendo un cessate il ... 🔗tg.la7.it

Ucraina, Trump “Putin vuole risolvere la questione”. Zelensky venerdì a Washington” - WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Il presidente Donald Trump ha firmato oggi una serie di ordini esecutivi all’interno ... al possibile incontro con Zelensky è stata menzionata la data ... 🔗msn.com

Ucraina, presi due soldati cinesi. Zelensky: “Pechino non è neutrale” - Mima uno scontro a fuoco, forse di una battaglia recente ... È il casus belli, il nuovo fronte diplomatico che Zelensky apre con la Cina nel pieno della guerra dei dazi americana. 🔗repubblica.it