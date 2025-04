Beyoncé parte in tour ma fa fatica a fare sold out | Paga per la storiaccia della sua amicizia con Puff Daddy Era presente ai party con il marito Jay-Z

Puff Daddy. Non è un mistero che il marito di Beyoncé, Jay-Z, sia stato e sia ancora oggi un amico fraterno dell’ex magnate dell’hip hop, finito in carcere per violenze sessuali e traffico di esseri umani, in attesa di processo al via il 5 maggio prossimo. Da alcune testimonianze emerse nelle settimane scorse, diversi testimoni confermano la presenza della coppia Beyoncé-Jay Z ai festini di Daddy, poi non è dato sapere se entrassero in un secondo momento, quando il party ufficialmente spegneva i riflettori, allo step successivo del “Freaks Off”, dove appunto si sono consumate le violenze a base di alcol e droga.La domanda che in molti si sono posti in queste settimane è stata: ma la coppia d’oro poteva non sapere cosa si consumava durante i Freaks Off? Al momento non ci sono accuse pendenti, ma solo una sequenza di ipotesi e ricostruzioni, senza fondamento. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Beyoncé parte in tour, ma fa fatica a fare sold out: “Paga per la storiaccia della sua amicizia con Puff Daddy. Era presente ai party con il marito Jay-Z” È cambiato il vento per la super diva del pop Beyoncè? I maligni dicono di sì e il motivo è da ricondurre anche alle chiacchieratissime frequentazioni con. Non è un mistero che ildi, Jay-Z, sia stato e sia ancora oggi un amico fraterno dell’ex magnate dell’hip hop, finito in carcere per violenze sessuali e traffico di esseri umani, in attesa di processo al via il 5 maggio prossimo. Da alcune testimonianze emerse nelle settimane scorse, diversi testimoni confermano la presenzacoppia-Jay Z ai festini di, poi non è dato sapere se entrassero in un secondo momento, quando ilufficialmente spegneva i riflettori, allo step successivo del “Freaks Off”, dove appunto si sono consumate le violenze a base di alcol e droga.La domanda che in molti si sono posti in queste settimane è stata: ma la coppia d’oro poteva non sapere cosa si consumava durante i Freaks Off? Al momento non ci sono accuse pendenti, ma solo una sequenza di ipotesi e ricostruzioni, senza fondamento. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

Il tour dei Negrita parte con un sold out all’Atlantico di Roma - MILANO (ITALPRESS) – È partito martedì sera con uno show tutto sold out all’Atlantico di Roma il “Negrita – canzoni per anni spietati tour” che fino ad inizio maggio vedrà la band aretina protagonista sui palchi dei club più importanti. Accanto ai grandi brani che hanno costellato i tre decenni di carriera dei Negrita e che hanno definito il sound rock in Italia, il tour è l’occasione per la band di proporre dal vivo i brani di “Canzoni Per Anni Spietati”, il nuovo album uscito il 28 marzo a sette anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio che contiene i singoli “Non Esistono Innocenti ... 🔗unlimitednews.it

Il tour teatri 2025 di Michele Zarrillo fa tappa a Palermo: l'artista romano in concerto al Golden - Il tour teatri 2025 di Michele Zarrillo: sabato 5 aprile fa tappa al Teatro Golden di Palermo. Il concerto dell'artista romano è organizzato da Gianfaby Production e Menti Associate. Zarrillo, con oltre quattro decenni di attività musicale, ripercorre i momenti più significativi della sua... 🔗palermotoday.it

Marco Masini fa tappa a Bari con il suo tour 'Ci vorrebbe ancora il mare' - "35 anni di musica, storie ed emozioni. Canzoni che ci hanno unito e che ancora oggi continuano a farlo. E allora, quale modo migliore per festeggiare se non tornare sul palco e vivere tutto questo insieme? Da luglio a dicembre sarò in tour in tutta Italia, dai teatri ai palasport. Non vedo l’ora... 🔗baritoday.it