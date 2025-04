Grande arrivo Giro d' Italia a Roma intitolato a Papa Francesco

Roma - Roma si prepara ad accogliere il Grande arrivo del Giro d'Italia, giunto alla 108esima edizione. Una tappa speciale che si terrà domenica 1° giugno e che è stata presentata questa mattina in Campidog 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Grande arrivo Giro d'Italia a Roma intitolato a Papa Francesco Partenza della tappa da Città del Vaticano, Cairo "Sarà una giornata dedicata al Santo Padre"si prepara ad accogliere ildeld', giunto alla 108esima edizione. Una tappa speciale che si terrà domenica 1° giugno e che è stata presentata questa mattina in Campidog 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Grande Fratello 2025: edizione “Gold” in arrivo, tra nostalgia e nuove sfide - Abbiamo di fronte un momento che sembra cristallizzare emozioni, finale e futuro tutti insieme. L’attuale stagione del Grande Fratello – la diciottesima – sta chiudendo in fretta i suoi battenti, con l’ultima puntata fissata per lunedì 31 marzo. Eppure, come una porta che si socchiude piano, già intravediamo l’eco di settembre, quando il reality più […] L'articolo Grande Fratello 2025: edizione “Gold” in arrivo, tra nostalgia e nuove sfide è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

LIVE Giro delle Fiandre femminile 2025 in DIRETTA: quasi 3 minuti di margine per le fuggitive a 140 km dall’arrivo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELLE FIANDRE DALLE 10.00 14:02 14.3 in totale i chilometri di pavè che le atlete dovranno percorrere nel corso di questa edizione del Giro delle Fiandre femminile. 13:58 140 km all’arrivo con il gruppo che continua a perdere progressivamente terreno scivolando a due minuti e mezzo dalle fuggitive. 13:55 Oltre 2 minuti di vantaggio per le 7 battistrada. 🔗oasport.it

Ordine d’arrivo Giro delle Fiandre 2025: Pogacar dominatore, van der Poel si inchina, Ganna coraggioso - Tadej Pogacar ha vinto il Giro delle Fiandre 2025, imponendosi di forza nella seconda Classica Monumento della stagione: al quinto attacco il fuoriclasse sloveno è riuscito a staccare i grandi avversari nella ribattezzata Ronde, facendo il vuoto quando mancavano diciassette chilometri al traguardo e giungendo in solitaria sul traguardo di Oudenaarde. Il capitano della UAE Emirates ha piazzato la rasoiata risolutrice in occasione dell’ultimo passaggio sull’Oude Kwaremont, lasciando i rivali sul posto. 🔗oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

Il Grande Arrivo del Giro d'Italia dal Vaticano al Circo Massimo. Cairo: Nel nome di Papa Francesco; Giro d’Italia, presentata la tappa di Roma dedicata a Papa Francesco; Grande arrivo Giro d'Italia a Roma intitolato a Papa Francesco; Giubileo e Giro d'Italia 2024: Roma omaggia Papa Francesco con la conclusione del tour. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Il Grande Arrivo del Giro d'Italia dal Vaticano al Circo Massimo. Cairo: "Nel nome di Papa Francesco" - La presentazione in Campidoglio dell'ultima tappa della corsa rosa 2025 a Roma, 143 chilometri toccando Ostia prima del circuito cittadino. Il sindaco Gualtieri: "Orgogliosi di ripetere un finale spet ... 🔗gazzetta.it

Giro d'Italia, l'ultima tappa partirà dal Vaticano: l'omaggio a Papa Francesco - Il Grande Arrivo 2025 a Roma del prossimo 1° giugno sarà dal Vaticano al Circo Massimo, in omaggio a Papa Francesco, che l'aveva fortemente voluta nell'anno del Giubileo ... 🔗sport.sky.it

Giro d’Italia 2025, l’ultima tappa dedicata a Papa Francesco - Svelato il percorso dell’ultima tappa del Giro d’Italia 108, con il Grande Arrivo 2025 a Roma il prossimo 1° giugno. L’ultimo giorno della corsa rosa inizierà attraversando i Giardini Vaticani per usc ... 🔗msn.com