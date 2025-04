Sclerosi multipla serve attenzione allo stile di vita

Sclerosi multipla è una malattia infiammatoria del sistema nervoso centrale legata a un'alterata risposta del sistema immunitario, che può colpire sia il cervello sia il midollo spinale. Il processo infiammatorio altera il rivestimento delle fibre nervose - la mielina, che le avvolge in

Conference League, Fiorentina. Palladino: “Massima attenzione, serve una mentalità feroce” - Alla vigilia della sfida d’andata dei quarti di finale di Conference League, in programma domani sera alle 21 a Celje, l’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa, tracciando il quadro della situazione in casa viola e lanciando messaggi chiari alla squadra: vietato sottovalutare l’avversario. «Il Celje è una squadra forte, imbattuta in casa nelle ultime nove partite e attualmente prima in campionato: questo deve bastare per farci capire che sarà una gara complicata», ha detto Palladino. 🔗corrieretoscano.it

Gardensia, 20 anni di fiori e impegno per la ricerca sulla sclerosi multipla - Gardensia 2025: 20 anni di fiori e impegno per la ricerca sulla sclerosi multipla. Dal 7 al 9 marzo, AISM porta nelle piazze italiane la manifestazione solidale che unisce ricerca, sensibilizzazione e sostegno alle persone con sclerosi multipla. In allegato la locandina. 🔗palermotoday.it

Sclerosi multipla, una vaccinazione personalizzata per prevenirla: lo studio - Milano, 7 apr. (Adnkronos Salute) - Prevenire la sclerosi multipla con una vaccinazione personalizzata, mirata a chi contrae le varianti più a rischio del virus di Epstein Barr, patogeno che può innescare la malattia neurologica. E' lo scenario prospettato da uno studio coordinato dal Centro scleros 🔗ilgiornaleditalia.it

Sclerosi multipla: si riapre il dibattito sul metodo Zamboni - In più il reiterato appello dell’Aism (l’Associazione italiana sclerosi multipla ... con sclerosi multipla [l’associazione] ha prestato e presta la massima attenzione all’ipotesi del ... 🔗quotidianosanita.it

Quanto pesa psicologicamente una diagnosi di sclerosi multipla - Durante la tappa piemontese del WillChair Table, medici, pazienti e associazioni si confrontano sull’importanza di un approccio globale nella cura della sclerosi multipla. 🔗quotidianopiemontese.it

Sclerosi multipla forse scatenata da batteri - Un gruppo di ricercatori tedeschi dell'Istituto Max Planck ipotizza il coinvolgimento di alcuni batteri nei meccanismi di innesco della sclerosi multipla. Nello specifico, due membri della famiglia ... 🔗italiasalute.it