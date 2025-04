Farmacie comunali a Salerno Sistemi ok del consiglio comunale

Il consiglio comunale di Salerno ha approvato l'atto di indirizzo per la futura gestione delle due Farmacie comunali. La delibera stabilisce la nomina di un consulente incaricato di valutare il valore degli esercizi farmaceutici e le conseguenze economiche del recesso, per orientare le prossime.

Salerno, domani il Consiglio Comunale: Tari e farmacie comunali all'ordine del giorno - Martedì 29 aprile 2025, alle ore 9.30, nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città, si terrà il Consiglio Comunale di Salerno. All’ordine del giorno figurano: la modifica al Regolamento sulla tassa sui rifiuti (Tari) la rimodulazione delle tariffe Tari per l’anno 2025; un atto di indirizzo relativo... 🔗salernotoday.it

Padula promuove la ricerca: approvata la convenzione per i “Dottorati Comunali” in collaborazione con l’Università di Salerno - Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Padula conferma il suo impegno per la valorizzazione del sapere e delle competenze locali approvando in Giunta Comunale la nuova convenzione per il finanziamento dei “Dottorati Comunali” del 38° ciclo, nell’ambito del bando promosso dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La decisione rafforza il legame tra il territorio e l’Università degli Studi di Salerno, soggetto accademico con cui l’amministrazione aveva già avviato una collaborazione strategica. 🔗anteprima24.it

Farmacie Comunali, il Comune vicino alla riconferma di Piazza e Salvagnini - Arriveranno molto probabilmente delle conferme dal Comune di Piacenza per quanto riguarda il Consiglio d’Amministrazione di Farmacie Comunali. Il mandato triennale degli amministratori è in scadenza nelle prossime settimane ma l’intenzione della Giunta Tarasconi è quello di riconfermare, per un... 🔗ilpiacenza.it

Il Consiglio comunale di Salerno ha approvato l'atto di indirizzo per la futura gestione delle due farmacie comunali. La delibera stabilisce la nomina di un consulente incaricato di valutare il valore ...

Salerno, rifiutata vendita delle farmacie comunali: ci sarà gestione in house - L’indirizzo politico è chiaro: non vendere le due farmacie comunali, così come stabilito subito dopo la scelta di recedere dal Consorzio farmaceutico intercomunale a giugno ... 🔗ilmattino.it

Salerno, domani il Consiglio Comunale: Tari e farmacie comunali all'ordine del giorno - Tra i punti all'ordine del giorno modifiche alla Tari, farmacie comunali e convenzione con la Provincia ... 🔗salernotoday.it