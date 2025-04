Prende il via la 26esima edizione del Maggio Organistico Teatino

Maggio, torna una delle rassegne musicali più longeve del panorama culturale Teatino. Domenica 4 Maggio si inaugura la XXVI edizione del Maggio Organistico Teatino, a cura dell’Associazione Organistica Adriano Fedri e con la direzione artistica del maestro Walter D’Arcangelo. Un. 🔗 Chietitoday.it - Prende il via la 26esima edizione del Maggio Organistico Teatino Con l'arrivo di, torna una delle rassegne musicali più longeve del panorama culturale. Domenica 4si inaugura la XXVIdel, a cura dell’Associazione Organistica Adriano Fedri e con la direzione artistica del maestro Walter D’Arcangelo. Un. 🔗 Chietitoday.it

Con la proiezione del documentario “Portuali” prende il via la nuova edizione di Ovest.doc - Lunedì 3 marzo con “Portuali” al Club Amici del Cinema (via Carlo Rolando, 15) alle 19:30 e al Nickelodeon (via della Consolazione, 5r) alle 21:15 inizia OVEST.doc, la più importante rassegna dedicata al documentario italiano proposta in Liguria a cura di Giancarlo Giraud e Valentina Damiani... 🔗genovatoday.it

VIDEO | Il Festival del cortometraggio dei Premi Flaiano intitolato ad Andrea Purgatori: i vincitori della 26esima edizione - Da quest’anno, 26esima edizione, il Festival internazionale del cortometraggio “Scrittura e Immagine” che è uno dei tanti gioielli dei Premi Flaiano, poterà il nome del compianto giornalista Andrea Purgatori che nel 2018 ha vinto il primo premio proprio della sezione “Scrittura e Immagine”con il... 🔗ilpescara.it

Race for the Cure, presentata la 26esima edizione: manifestazione dedicata a prevenzione e lotta contro i tumori al seno - Dal 8 all’11 maggio 2025, il Circo Massimo di Roma accoglie la 26esima edizione della Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo dedicata alla prevenzione e alla lotta contro i tumori del seno. L’iniziativa, organizzata da Komen Italia sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, rappresenta ormai da oltre due decenni un appuntamento atteso e amato, capace di coniugare sport, solidarietà e salute. 🔗sportface.it

La Milanesiana, al via la 26esima edizione. Il programma - (La Stampa) MILANO – È stato presentato il programma della 26esima edizione de “La Milanesiana” , rassegna di letteratura, musica, scienza, arte e filosofia creata e diretta da Elisabetta ... 🔗informazione.it

La Milanesiana, al via la 26esima edizione. Il programma - Con grandi anniversari da festeggiare, come i 60 anni di Linus, rivista diventata di culto. Ad aprire la 26esima edizione, JOAN BAEZ, simbolo mondiale… Leggi ... 🔗informazione.it

SanremoJunior: 25 nazioni in gara per la finale mondiale al Teatro Ariston. Il 27 marzo via alla 26esima edizione del GEF - Il giorno dopo, invece, prenderà il via la 26esima edizione del GEF, il Festival mondiale di creatività nella scuola, riservato a scuole pubbliche e private ed associazioni finaliste nazionali ed ... 🔗rivieratime.news