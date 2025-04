WhatsApp cambia tutto | ecco da dove si potranno fare telefonate e videochiamate

Ilgiornale.it - WhatsApp, cambia tutto: ecco da dove si potranno fare telefonate e videochiamate Meta sta lavorando per fornire presto agli utenti la possibilità di effettuare chiamate audio e video direttamente dal browser 🔗 Ilgiornale.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Giordano Tedoldi: WhatsApp, arriva l'intelligenza artificiale. Ecco perché cambia tutto - Dopo un anno e mezzo per ottenere il via libera dalla sempre paranoica regolamentazione europea sulla privacy, il Chatbot Meta AI – l'intelligenza artificiale sviluppata dalla compagnia di Zuckerberg, il creatore di Facebook – sbarca su Messenger, Instagram e Whatsapp. Con una limitazione: consentita solo la generazione di testi, non quella di immagini e l'analisi delle fotografie. Anche così, l'AI messa a disposizione di tutti gli utenti delle tre piattaforme (e non sarà necessario uscire dalle app, basterà cliccare l'anellino azzurro-viola) preannuncia l'ennesima rivoluzione digitale. 🔗liberoquotidiano.it

Arriva l'intelligenza artificiale su WhatsApp: ecco come cambia tutto - Dopo un anno e mezzo per ottenere il via libera dalla sempre paranoica regolamentazione europea sulla privacy, il Chatbot Meta AI – l'intelligenza artificiale sviluppata dalla compagnia di Zuckerberg, il creatore di Facebook – sbarca su Messenger, Instagram e Whatsapp. Con una limitazione: consentita solo la generazione di testi, non quella di immagini e l'analisi delle fotografie. Anche così, l'AI messa a disposizione di tutti gli utenti delle tre piattaforme (e non sarà necessario uscire dalle app, basterà cliccare l'anellino azzurro-viola) preannuncia l'ennesima rivoluzione digitale. 🔗liberoquotidiano.it

Rivoluzione WhatsApp: ecco come si usa quel nuovo tasto che cambia tutto - Meta, la società americana che gestisce sia la messaggistica più utilizzata al mondo sia Facebook e Instagram, ha cominciato a rilasciare le nuove versioni con una grande novità In un mondo sempre più connesso, le piattaforme di messaggistica sono diventate strumenti essenziali nella vita quotidiana di milioni di persone. Tra queste, WhatsApp è senza dubbio una delle più popolari e diffuse a livello globale. 🔗cityrumors.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

WhatsApp, cambia tutto: ecco da dove si potranno fare telefonate e videochiamate; Sparisce Google.it e cambia tutto. Ecco cosa succede adesso; Aiuto, WhatsApp ha appena introdotto la terza spunta, e cambia tutto; WhatsApp, arriva l'intelligenza artificiale: ecco come cambia tutto | .it. 🔗Su questo argomento da altre fonti

WhatsApp cambia tutto, è in arrivo una nuova modalità di chat - Possibile momento di svolta in casa WhatsApp. La piattaforma di messaggistica di Meta sta lavorando a una modalità di chat tutta nuova, ecco cosa cambia. 🔗money.it

WhatsApp, cambia il download: ecco come influirà il controllo di qualità per foto e video - Il team di sviluppo di WhatsApp sta testando una nuova funzione che consentirà agli utenti di avere una gestione più completa dei download automatici effettuati da gruppi e chat, dal momento che sarà ... 🔗informazione.it

WhatsApp, addio definitivo tra 7 giorni: cosa cambia per gli utenti - Cambiamento improvviso per tanti utenti abituati ad usare WhatsApp quotidianamente: fra 7 giorni dovranno dire addio all’app di messaggistica istantanea. WhatsApp ha rivoluzionato il modo di comunicar ... 🔗informazione.it