Incidente in via Marina 54enne si schianta con lo scooter | è in condizioni critiche

Tragedia sulla Cilentana: muore il 54enne di Marina di Camerota coinvolto nell’incidente - SALERNO – È deceduto questa mattina all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno il 54enne di Marina di Camerota, vittima del grave incidente stradale avvenuto venerdì pomeriggio lungo la Strada Statale 18 Cilentana, nel tratto tra Centola e Poderia. Le condizioni dell’uomo erano apparse da subito disperate ai sanitari accorsi sul luogo dello scontro. Dopo essere stato estratto dalle lamiere del suo Fiat Doblò grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, era stato trasportato d’urgenza in eliambulanza al nosocomio salernitano, dove i medici hanno tentato in ogni modo di salvargli la vita. 🔗thesocialpost.it

Si schianta con lo scooter in via Marina, 54enne gravissimo in ospedale. Incidente al Ponte dei Granili - Incidente stradale al Ponte dei Granili, in via Marina a Napoli. Ferito un uomo di 54 anni. Ricoverato all'Ospedale del Mare.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Morto il 54enne di Camerota ferito in un incidente stradale - Tempo di lettura: < 1 minutoNon ce l’ha fatta il 54enne di Marina di Camerota, Agostino Diotiaiuti, coinvolto in un grave incidente stradale sulla strada Cilentana, in provincia di Salerno, lo scorso venerdì. Dopo giorni di agonia, l’uomo, che era stato immediatamente soccorso e ricoverato all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, è deceduto questa mattina a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente. 🔗anteprima24.it

Incidente a Napoli: 54enne si schianta con lo scooter, è in gravi condizioni - È in condizioni gravi un uomo di 54 anni che ieri sera, mentre percorreva il ponte dei Granili in direzione Napoli a bordo di uno scooter Piaggio Beverly, ha perso il controllo del ... 🔗msn.com

Napoli, incidente stradale a via Marina: auto ribaltata - Così non è accaduto, invece, l'8 marzo scorso, quando un ciclista 46enne venne travolto proprio in via Marina, deceduto dopo quattro giorni in ospedale. Da inizio 2025 si sono già registrati ... 🔗msn.com