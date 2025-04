WhatsApp Beta introduce una gestione avanzata delle trascrizioni dei messaggi vocali

WhatsApp Beta sta accogliendo una novità che consente di gestire le modalità di trascrizione dei messaggi vocali, ce n'è per ogni esigenza.L'articolo WhatsApp Beta introduce una gestione avanzata delle trascrizioni dei messaggi vocali proviene da TuttoAndroid. 🔗 Tuttoandroid.net - WhatsApp Beta introduce una gestione avanzata delle trascrizioni dei messaggi vocali sta accogliendo una novità che consente di gestire le modalità di trascrizione dei, ce n'è per ogni esigenza.L'articolounadeiproviene da TuttoAndroid. 🔗 Tuttoandroid.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

WhatsApp Beta per Android introduce la funzione di memoria nelle chat con Meta AI - L'intelligenza artificiale di Meta AI presente su WhatsApp ricorderà informazioni rilevanti per risposte mirate e pertinenti. L'articolo WhatsApp Beta per Android introduce la funzione di memoria nelle chat con Meta AI proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

WhatsApp Beta introduce i link ai profili social - WhatsApp si aggiorna in versione Beta e aggiunge la possibilità di inserire i link ai profili social all'interno delle impostazioni dell'applicazione. L'articolo WhatsApp Beta introduce i link ai profili social proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

WhatsApp Beta introduce una novità per migliorare gli aggiornamenti di stato - Nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione beta di WhatsApp per Android: stiamo parlando della versione 2.25.12.9 L'articolo WhatsApp Beta introduce una novità per migliorare gli aggiornamenti di stato proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

Cosa riportano altre fonti

WhatsApp Beta introduce una gestione avanzata delle trascrizioni dei messaggi vocali; WhatsApp Beta per Android 2.25.7.2: nuova funzione per gestire le Community; WhatsApp permetterà di avere più controllo su animazioni, emoji, sticker e GIF nelle chat, finalmente; WhatsApp Beta: nuove funzioni per l’interazione con Meta AI e accesso rapido alla galleria. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

WhatsApp introduce una funzione per non perdesi nessun aggiornamento importante - WhatsApp introduce una funzione per scorrere i canali non letti sull'app Android beta, semplificando la navigazione e ottimizzando l'esperienza utente iscritto a molti canali. 🔗msn.com

WhatsApp migliora la gestione della qualità dei file con nuove opzioni innovative e pratiche per gli utenti - Come funziona la gestione della qualità dei file su WhatsAppWhatsApp ha introdotto una funzionalità innovativa che consente agli utenti di gestire in ... 🔗assodigitale.it

WhatsApp introduce nuove opzioni per la gestione della qualità dei file - WhatsApp ha introdotto una grande novità. Un' opzione che consente agli utenti di scegliere la qualità dei contenuti multimediali che desiderano scaricare au ... 🔗tecnoandroid.it