Tennis raduno nazionale under 10 | nuova convocazione per Carlotta Nozzi

nuova convocazione in nazionale e nuovi successi del Carlotta Nozzi. La talentuosa Tennista brindisina, iscritta al Tennis Club Fasano, prenderà parte al raduno tecnico under 10, maschile e femminile, che dal 2 al 4 maggio si svolgerà a Roma. L'interesse della federazione scaturisce.

Tennis, raduno nazionale under 10: nuova convocazione per Carlotta Nozzi - BRINDISI – Nuova convocazione in nazionale e nuovi successi del Carlotta Nozzi. La talentuosa tennista brindisina, iscritta al Tennis Club Fasano, prenderà parte al raduno tecnico under 10, maschile e ... 🔗brindisireport.it

