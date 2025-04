Cina | droni illuminano cielo mostrando odissea spaziale del Paese

Un migliaio di droni in formazione ha illuminato il cielo notturno del Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nella Cina nord-occidentale, disegnando dinamiche immagini dell'odissea spaziale del Paese. – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6131602/6131602/2025-04-29/Cina-droni-illuminano-cielo-mostrando-odissea-spaziale-del-Paese Agenzia Xinhua

Cina: Chongqing, spettacolo futuristico di droni illumina cielo notturno - La municipalita’ cinese di Chongqing porta le vibrazioni cyberpunk a un livello superiore. Un incredibile spettacolo di droni illumina il cielo notturno, trasformando questa citta’ futuristica in una vera e propria metropoli fantascientifica. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5894788/5894788/2025-02-14/cina-chongqing-spettacolo-futuristico-di-droni-illumina-cielo-notturno Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Cina: Hainan, 3.000 droni illuminano notte per Festa delle lanterne - Tradizione con un tocco high-tech: guardate come uno splendente spettacolo di luci di 20 minuti ha illuminato il cielo notturno con 3.000 droni a Haikou, nel sud della Cina. Cosa ne pensate di questa rivisitazione futuristica delle celebrazioni per la Festa delle lanterne? – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5890788/5890788/2025-02-13/cina-hainan-3-000-droni-illuminano-notte-per-festa-delle-lanterne Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Cina: lanterne illuminano cielo a sud-ovest per Capodanno Dai - La citta’ di Jinghong, nel sud-ovest della Cina, brillava della luce di innumerevoli lanterne che danzavano sopra il fiume Lancang. Gli abitanti del luogo e i viaggiatori si sono uniti per illuminare la notte e celebrare il Capodanno dell’etnia Dai. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6092091/6092091/2025-04-14/cina-lanterne-illuminano-cielo-a-sud-ovest-per-capodanno-dai Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Cina: mostra di droni affascina visitatori stranieri a Chongqing - Oltre 200 visitatori stranieri provenienti da oltre 50 Paesi e regioni hanno assistito a un epico spettacolo di droni a Chongqing, in Cina. Un totale di ... 🔗romadailynews.it