Adani sentenzia | Contro il Parma la peggiore Juve dell’anno Tudor ora va sostenuto vi spiego perché

Adani ha parlato della Juventus di Tudor: le dichiarazioni dell’opinionista sui bianconeri dopo Parma e MonzAdaniele Adani ha parlato anche della Juve a Viva el Futbol. Il suo commento sui bianconeri.Adani – «Bisogna dar forza a un percorso anche quando esso è indeciso. L’avvento di Tudor è stato forte perché c’era una sommossa popolare Contro Thiago Motta. Tudor non viene valutato per la persona che è e per quello che dà. Contano i risultati, che ti danno la possibilità di certificare il lavoro e costruire una condizione mentale di serenità che ferma le negatività e rimanda più in là il giudizio sul lavoro. Tudor è stato scelto perché la Juve ci crede? Contro il Parma, la Juventus ha fatto una gara senza senso, la peggiore dell’anno. Tudor ora va sostenuto». .com 🔗 Juventusnews24.com - Adani sentenzia: «Contro il Parma la peggiore Juve dell’anno. Tudor ora va sostenuto, vi spiego perché» ha parlato dellantus di: le dichiarazioni dell’opinionista sui bianconeri dopoe Monzeleha parlato anche dellaa Viva el Futbol. Il suo commento sui bianconeri.– «Bisogna dar forza a un percorso anche quando esso è indeciso. L’avvento diè stato fortec’era una sommossa popolareThiago Motta.non viene valutato per la persona che è e per quello che dà. Contano i risultati, che ti danno la possibilità di certificare il lavoro e costruire una condizione mentale di serenità che ferma le negatività e rimanda più in là il giudizio sul lavoro.è stato sceltolaci crede?il, lantus ha fatto una gara senza senso, laora va». .com 🔗 Juventusnews24.com

