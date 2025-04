Un flash mob in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro

Nel pomeriggio di lunedì 28 aprile, in occasione della Giornata mondiale della salute e sicurezza sul lavoro, la Commissione d'Albo dei Tecnici della Prevenzione delle province di Forlì-Cesena e Rimini ha organizzato un flash mob in Piazza Cavour a Rimini per sensibilizzare la cittadinanza.

