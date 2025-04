Mostre aste di bici recuperate ed eventi su due ruote | Modena si tinge di rosa aspettando il Giro d' Italia

Modena si appresta nuovamente ad accogliere i corridori della Gara rosa a 85 anni dalla prima storica tappa del Giro d’Italia passata per la città: l'appuntamento è giovedì 22 maggio, quando i ciclisti partiranno da piazza Roma alla volta di Viadena, mentre al parco Novi Sad verrà allestito il. 🔗 Modenatoday.it - Mostre, aste di bici recuperate ed eventi su due ruote: Modena si tinge di rosa aspettando il Giro d'Italia si appresta nuovamente ad accogliere i corridori della Garaa 85 anni dalla prima storica tappa deld’passata per la città: l'appuntamento è giovedì 22 maggio, quando i ciclisti partiranno da piazza Roma alla volta di Viadena, mentre al parco Novi Sad verrà allestito il. 🔗 Modenatoday.it

Asta di bici recuperate con la Ciclofficina Popolare: appuntamento al Novi Sad - Sabato 22 marzo torna l’Asta di bici recuperate dalle 10 presso la Ciclofficina Popolare Rimessa in Movimento, sotto le tribune del Parco Novi Sad a Modena. Verranno messe all’asta bici provenienti dall’Ufficio Oggetti Smarriti del Comune di Modena di cui è scaduto il periodo di giacenza, a cui... 🔗modenatoday.it

Festival dell'arte e della letteratura, mostre e musei. Gli eventi di oggi - Ecco gli eventi di oggi, mercoledì 2 aprile, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento in autonomia nel nostro calendario, direttamente QUI. Arezzo - Prende il via presso la... 🔗arezzonotizie.it

I musei di Udine a porte aperte per Pasquetta, tra mostre permanenti e nuove iniziative - I civici musei di Udine apriranno gratuitamente al pubblico per Pasquetta, il 21 aprile. I visitatori potranno visitare le collezioni permanenti tanto quanto le nuove mostre temporanee, con un programma di iniziative culturali per tutte le età. Tra gli eventi disponibili, come ha ribadito... 🔗udinetoday.it

